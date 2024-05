15/05/2024 10:06:00

Con la bella stagione non manca giorno che qualcuno segnali la chiusura dei cancelli di Villa Cavallotti, uno dei pochi spazi verdi del centro di Marsala. Turisti e famiglie sono spesso costretti a restare fuori. E anche dentro la situazione è desolante, sopratttutto per i giochi, ormai pericolosi, e per gli alberi secolari che hanno bisogno di manutenzione e cure.

Adesso dal Comune arriva l'annuncio dell'ennesima riapertura della villa. Il Sindaco Grillo dice che se ne parla a fine mese. Secondo l'Amministrazione Comunale la chiusura è dovuta al fatto che il forte vento di scirocco di Aprile ha creato dei danni.

E stata necessaria avviare una procedura di gara per affidare un incarico specifico ad un'Impresa che si occupa dei cosiddetti “alberi monumentali”, quali sono quelli che caratterizzano il giardino comunale di Piazza Della Vittoria. Ad appalto aggiudicato, sarà effettuata la potatura dei rami pericolanti, operazione che richiede anche la presenza di un agronomo e di adeguati mezzi con operatori.