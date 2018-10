"This is racism", quando i "neri" erano i meridionali. Il video

22/10/2018 17:46:00

In questi giorni sta circolando in maniera virale un video della pagina facebook “This is Racism” che ha raggiunto il milione di visualizzazioni. Si tratta di un monologo dell’attore Andrea Pennacchi, scritto dal giornalista Marco Giacosa.

Il protagonista è un leghista veneto che riflette sui tempi passati, su quando i meridionali arrivavano a Padova, poveri e bisognosi di un tetto e di un lavoro, e venivano disprezzati e odiati dalla gente del posto (il video fa dunque un’analogia su quanto avviene oggi in tutta Italia con gli immigrati di colore).

Dopo una serie di crudi stereotipi sul “terrone” scansafatiche e criminale, il leghista ha un’illuminazione: nel 2018 i nemici non sono più i meridionali. I neri hanno fatto quello che trecento anni di storia e Cavour non sono riusciti a fare: hanno unito gli italiani, li hanno resi tutti fratelli, dandogliene addosso agli immigrati.

La frase alla fine interrompe la finzione e porta tutti alla realtà: “Noi dovremmo vergognarci per aver pensato delle cose così sporche" (sui terroni).

Il messaggio del video potrebbe essere il seguente: il nero che ruba il lavoro e che compie crimini a casa nostra, è il nuovo nemico immaginario, esattamente come lo era il “terrone” venti anni fa.