La domenica delle piccole. Bianco Arancio sconfitto a Carini. Sporting a punteggio pieno

28/10/2018 19:07:00

Prima battuta d'arresto per il Bianco Arancio Petrosino dopo la vittoria all'esordio. Nell'incontro valevole per la seconda giornata del Girone A di Seconda Categoria Sicilia 2018/2019 il petrosileni tornano sconfitti da Carini, dove sono stati costretti a cedere l'intera posta in palio all'Iccarense. Padroni di casa in vantaggio già nel primo tempo, con un rigore dubbio realizzato da Calatabiano. Il raddoppio arriva nella ripresa. Non basta ai ragazzi di mister Gargaglione il goal di Genovese. Seconda vittoria consecutiva, invece, per lo Sporting R.C.B. che , tra le mura amiche del Comunale di Paolini, piega il Calatafimi Don Bosco, grazie alle reti messe a segno da Liuzza e Tamba. A nulla serve la marcatura di Vesco per gli ospiti. Sporting R.C.B. che si mantiene, quindi, a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato.

Riccardo Tranchida