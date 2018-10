Eccellenza, il punto sulla 8Â° giornata

28/10/2018 18:47:00

Ottava giornata di Eccellenza Sicilia 2018/2019 in archivio. L'ultima domenica di ottobre conferma il Canicattì e il Licata in vetta alla classifica. Cade, invece, il Mazara, sconfitto dal Marsala 1912. Di seguito tutti i risultati di giornata

Geraci-Sant'Agata 0-0

Pro Favara-Mussomeli 0-1

Nuova Caccamo-Alcamo 1-4

Canicattì-Partinicaudace 4-1

Castellammare-Licata 0-5

Dattilo Noir-Parmonval 1-2

Marsala 1912- Mazara 1-0

Cus Palermo-Castelbuono 1-0

Si stacca dal gruppo di testa il Mazara, sconfitto dal Marsala 1912, in una gara ricca di emozioni. Decisiva l'autorete di Accardo. Brivido nel primo tempo per il Canicattì, che va sotto in casa contro la Partinicaudace per effetto della rete di Ruggieri e riacciuffa il pari solo all'ultimo minuto della prima frazione con Iraci. Nella ripresa, però, gli ospiti crollano e subiscono altre tre reti, che portano la firma di D'Angelo, Polito, su rigore, e Angelo Caronia. A far compagnia in testa alla classifica al Canicattì resta il Licata che travolge in trasferta il Castellammare con cinque goal, siglati da Cannavò, Maltese, Testa, Convitto e Rizzo. Vittoria pesante, in chiave salvezza, per il Mussomeli in casa del Pro Favara. A decidere la sfida è Totò Treppiedi alla mezz'ora. Alcamo corsaro a Caccamo. I ragazzi di mister Chico rifilano un poker agli avversari, con le reti di Di Maggio, Galeoto, Tarantino e Cornazzani. Di Murò il momentaneo pareggio della Nuova Caccamo. Sconfitta a sorpresa per il Dattilo Noir tra le mura amiche, contro la Parmonval. Ospiti in vantaggio con Cardinale, raggiunti da Seckan. In zona Cesarini ci pensa Totò Rappa a far esplodere i suoi. L'unico pareggio di giornata arriva nel match tra il Geraci ed il Sant'Agata. Partita che finisce a reti bianche ed allontana il Sant'Agata dalla vetta, ora distante tre lunghezze. Basta una rete in apertura di Riccobono al nuovo Cus Palermo di mister Mutolo per piegare un Castelbuono sempre più in crisi e sempre più ultimo in graduatoria.

La Classifica:

Licata 21

Canicattì 21

Mazara 18

Sant'Agata 18

Dattilo Noir 14

Alcamo 13

Mussomeli 13

Geraci 11

Parmonval 11

Castellammare 9

Marsala 1912 8

Pro Favara 7

Cus Palermo 6

Partinicaudace5

Nuova Caccamo 3

Castelbuono 1

Il prossimo turno (sabato 3 novembre e domenica 4 novembre 2018):

Partinicaudace-Cus Palermo

Parmonval-Mussomeli

Alcamo-Marsala 1912

Sant'Agata-Dattilo Noir

Licata-Geraci

Castelbuono-Nuova Caccamo

Canicattì-Pro Favara

Mazara-Castellammare

Riccardo Tranchida