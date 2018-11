Agricoltura sociale: a Calatafimi un progetto per la coltivazione di erbe aromatiche

20/11/2018 16:00:00

Coltivare erbe aromatiche essiccate “a freddo” per mantenerne i valori nutrizionali, con una particolare attenzione alle tecniche dell'agricoltura biologica e all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Questi alcuni degli obiettivi del progetto “OfficinaLis”, promosso dalla Cooperativa Etica, che ha già avviato la coltivazione di origano, rosmarino, salvia, timo e menta - rigorosamente raccolti a mano - in alcuni terreni nel territorio di Calatafimi.

Il progetto, che prevede un particolare metodo di conservazione del prodotto (attraverso l'essiccazione a freddo) per mantenere inalterati aroma, colorazione e struttura, partecipa al Bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale Edizione 2018”, promosso da Confagricoltura e Onlus Senior per concedere risorse agli imprenditori agricoli e alle cooperative sociali nazionali. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere e valorizzare i progetti delle aziende agricole e delle cooperative sociali, con particolare riferimento alla solidarietà tra le generazioni, all’assistenza sociale e sociosanitaria dei gruppi svantaggiati, alla tutela dei diritti civili e all’inclusione di chi vive nelle zone rurali. Fra gli oltre 60 progetti candidati si trova anche il progetto “OfficinaLis”, uno dei pochi che interessa la Sicilia Occidentale e che si propone di favorire le produzioni locali con una particolare attenzione alla qualità, alla sostenibilità e all'inserimento sociale. Chiunque può votare il progetto sulla piattaforma online www.coltiviamoagricolturasociale.it entro le ore 24.00 di sabato 25 novembre 2018. Per poter votare online occorre registrarsi gratuitamente sulla piattaforma con dati anagrafici, e-mail e compilare l’informativa della privacy. Verificati i dati, il sistema informatico consentirà di esprimere il proprio voto.

Ecco il link diretto al progetto.