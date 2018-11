Trasportavano droga in barca a vela. Blitz al largo di Ragusa. 11 tonnellate di hashish

29/11/2018 09:56:00

Migranti, sigarette ma anche droga, tanta droga. Il Mediterraneo si conferma crocevia di traffici illeciti. Una barca a vela battente bandiera olandese è stata fermata al largo di Ragusa, a bordo trasportava 11 tonnellate di hashish.

Il blitz è stato operato dalla Guardia di finanza dopo la segnalazione arrivata dalla polizia spagnola. A bordo due cittadini bulgari arrestati. Le indagini sono condotte dai nuclei di polizia economico finanziaria di Palermo e Ragusa, coordinati dallo Scico di Roma e dalla Direzione centrale dei servizi antidroga del Ministero dell'Interno.



L'imbarcazione avrebbe percorso una rotta molto consueta tra i trafficanti di droga. Partenza da Casablanca, comunque dal tratto di mare compreso tra Nador e Oran, tra Marocco e Algeria, con arrivo al largo di Tobruk, in Libia. Solitamente i trafficanti trasportano la droga dentro pescherecci, o grandi imbarcazioni. Questa volta hanno scelto una barca a vela, per depistare le forze di polizia che gli stavano addosso. Non è bastato, perchè lunedì davanti le coste ragusane è scattato il blitz. Continuano le indagini per scoprire altri appartenenti alla rete di trafficanti di droga nel Canale di Sicilia.