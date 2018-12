Nadia Margiotta, l'unica donna nei Vigili del Fuoco in provincia di Trapani

02/12/2018 14:36:00

Nadia Margiotta è l'unica donna che lavora nei Vigili del Fuoco in provincia di Trapani. La sua storia è oggi raccontata da Condividere, il periodico della Diocesi di Mazara, nel suo sito: "Nada Margiotta, originaria di Campobello di Mazara, oggi ha 47 anni, da 22 indossa la divisa di pompiere e porta il primato di essere l’unica donna nel Corpo in provincia di Trapani e una delle tre in tutta la Sicilia".

Ha un diploma di geometra e perito agrario. E' sposata con Ferruccio, anche lui vigile del fuoco. Il giornale si può scaricare cliccando qui.