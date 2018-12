Trapani, da Polo a Campus universitario con 90 alloggi, mensa e palestra

18/12/2018 12:10:00

Oggi alle 18, presso il Centro Sociale Peppino Impastato di San Giuliano, si svolgerà una seduta urgente del consiglio comunale di Erice per avviare la procedura di inizio lavori del progetto Campus Social Housing. Gli studenti dell’università avranno presto a disposizione 90 alloggi da poter affittare con delle agevolazioni, mensa, palestra e spazi comuni, il tutto a due passi dal Polo universitario.

Il consiglio delibererà sull’intervento denominato “La Piazza del Mare e l’Asse Attrezzato di via Teocrito – comparto 2 Servizi per l’Università”, indicato nella Variante Urbanistica per la Zona Franca Urbana (ZFU) di Erice. La delibera riguarderà nello specifico il programma integrato, finanziato dall’Assessorato delle infrastrutture della Regione Sicilia e dallo stato per 4 milioni, a cui si aggiungono i 12 milioni della ditta selezionata attraverso avviso pubblico.

Già a luglio il sindaco Daniela Toscano, l’assessore alle Grandi Opere Gianni Mauro e l’impresa avevano incontrato il rettore Micari e il professor Giacona per sottoporre il progetto alla loro attenzione. Su richiesta dei rappresentanti dell’Università di Palermo, la ditta aveva dato ampia disponibilità ad aggiungere dei servizi ulteriori e rendere così l’offerta didattica più completa. L’ampio obiettivo è di rilanciare il Polo di Trapani potenziando i corsi esistenti e aprendone di nuovi. Ma a beneficiare dell’intervento sarà anche l’area dietro l’università’ che da tempo attendeva una riqualifica.

Per tutti questi motivi, il sindaco ha auspicato una completa adesione da parte del consiglio comunale, invitando a tralasciare le barriere politiche e a pensare solamente allo sviluppo del territorio e alle ricadute occupazionali che produrrà l’intervento.

Vediamo nel dettaglio cosa prevederà il Campus Social Housing:

1. Alloggi per giovani studenti nell’area retrostante l’università. 54 da destinare con contratto di affitto agevolato e altri 36 di iniziativa privata (spesa prevista: circa 11 milioni),

2. Servizi agli alloggi - mensa, palestra, spazi comuni, ecc - a totale costo privato (3 milioni di euro),

3. Urbanizzazione delle aree circostanti con la realizzazione di nuova viabilità (1 milione di euro),

4. Assunzioni di manodopera residente all’interno della ZFU in misura non inferiore al 30% da attingere da graduatorie del comune