Iniziata la stagione dell'influenza. Il picco nelle festivitÃ  natalizie

22/12/2018 04:00:00

E' iniziata la stagione dell’influenza, anche se al momento l’andamento sembra meno ripido dell’anno scorso, quando si è avuta una stagione particolarmente dura.

Secondo il bollettino InfluNet dell'Istituto, il numero di ammalati in Italia cresce lentamente. Per quel che riguarda la campagna di vaccinanzioni sembra aver avuto un maggiore successo rispetto al passato, ma in generale sono pessimi i risultati ottenuti, persino nelle categorie a maggior rischio. Lo conferma uno studio del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc), secondo cui in nessun paese si è ottenuta la copertura del 75% considerata ottimale.

Il livello di incidenza in Italia è pari a 3,4 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 8,7 casi per mille assistiti. P.A. di Trento, Campania, Calabria e Sicilia sono le Regioni maggiormente colpite. Per l'Istituto superiore di sanità il picco coinciderà proprio con la settimana delle feste natalizie.