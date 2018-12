Castelvetrano, “La Vita in Diretta“ torna per “Il Villaggio di Betlemme”

24/12/2018 18:16:00

Dopo il successo di questo weekend, il “Parco Fattoria Rosario Carimi” di Castelvetrano aprirà le sue porte al pubblico, per “Il Villaggio di Betlemme”, martedì 26 dicembre, con protagonista Gesù Bambino, domenica 30 dicembre e domenica 6 gennaio, giorno dell’arrivo dei Re Magi insieme all’ormai famoso “Saddam”, unico esemplare di cammello presente in Sicilia.

Per “Il Villaggio di Betlemme” c’è in programma però un’altra novità. Il ritorno dell’inviata de “La Vita in Diretta” Barbara Di Pama al “Parco Fattoria Rosario Carimi”. Le telecamere della trasmissione di Rai 1, a novembre, avevano raccontato, con ospite in studio l’ideatore e gestore della fattoria, Filippo Carimi, la storia di un papà che ha cercato di realizzare il sogno di suo figlio, prematuramente scomparso. Meno di un mese dopo tornano per dare voce all’iniziativa promossa all’interno dell’immenso polmone verde di Castelvetrano, “ll Villaggio di Betlemme”.

“La Vita in Diretta”, giovedì 27 dicembre, trasmetterà il racconto di questa esperienza realizzata da Filippo Carimi e Silvia Rizzo, con il supporto del regista Giacomo Bonagiuso. Di scena circa 60 tra attori e figuranti pronti a rievocare un evento che ha cambiato le sorti della storia, tra antichi mestieri, momenti di recitazione in ebraico e siciliano antico, alla presenza di tanti animali, che hanno trovato, proprio all’interno della fattoria, la loro salvezza.

Quanti volessero visitare “Il Villaggio di Betlemme”, nelle date in calendario, sono a disposizione quattro ingressi: ore 17.00, 18.00, 19.00 e 20.00. Per accedere a “Il Villaggio di Betlemme” è necessario acquistare un ticket del costo di 6 euro per gli adulti, 4 per bambini e over 65, gratuito per i diversamente abili. L’incasso sarà destinato alle spese sostenute dall’Associazione Parco Fattoria Onlus per promuovere questa iniziativa.