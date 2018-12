Sicilia, Natale con il risveglio dell'Etna: altre 27 scosse di terremoto

25/12/2018 08:32:00

Natale con l'Etna, in Sicilia. Sul vulcano è ancora in corso una violenta eruzione, che non fa ancora riaprire del tutto l’aeroporto di Catania a causa dell’immensa nube di materiale piroclastico prodotta da una nuova fessura eruttiva apertasi ad un’altitudine di circa 3000 metri,.

Lo sciame sismico di complessive 130 scosse è iniziato intorno alle nove ed è proseguito per tutta la notte. Alcune scosse sono state piuttosto forti, come quella delle 17.50 di magnitudo 4.3, registrata nei pressi di Monte Zoccolaro, in territorio di Zafferana Etnea ad una profondità di 2 chilometri e quella delle 20.26 di ieri sera di magnitudo 4 con epicentro in territorio di Ragalna.

Gli apparecchi della sala operativa dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno cominciato sin dalle nove a registrare un tremore crescente fino alle 11, quando si è aperta una frattura alla base del Nuovo cratere di Sud-Est, tra i 2700-2800 metri di quota da cui, accompagnata ad una forte attività stromboliana è fuoriuscita una colata che si sta riversando verso la parte occidentale di Valle del Bove.

L’attività è costantemente monitorata dai vulcanologi dell’Ingv.

L'Ingv ieri ha definito i terremoti frutto di un "graduale incremento del degassamento dall'area craterica sommitale" che, di fatto, sta interessando tre delle cinque bocche attive del vulcano.

Lo scalo di Fontanarossa continua ad essere chiuso. L'attività vulcanica dell'Etna prosegue e le ceneri diffuse nell'aria hanno creato fin da ieri ritardi o mancate partenze di diversi voli da e per l'aeroporto di Catania.

Finora sono saltati due voli in partenza. In particolare uno Alitalia in partenza per Roma Fiumicino alle 6 e un altro diretto a Venezia programmato per le 7.45.

La Società aeroporto Catania aveva informato che già da ieri sera alle 21.30 l’aeroporto era off limits a causa della persistente attività dell’Etna e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera. Così non sono partiti né atterrati aerei per tutta la notte.