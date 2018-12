Trapani, si inaugura la mostra “Shades of the world”

27/12/2018 13:33:00

Giovedì 27, alle ore 18.00 a Palazzo Cavarretta l’associazione “Terra Sonora” di Trapani presenterà la mostra fotografica “Shades of the world”.

La mostra propone fotografie scattate dai ragazzi dell'associazione, raffiguranti diversi e remoti luoghi del pianeta, dal Madagascar all’Indonesia, ai campi Rom di Palermo. Paesaggi, volti e scene di vita quotidiana indurranno lo spettatore ad immergersi in culture a noi lontane.

Un'occasione per evidenziare che l'umanità si esprime attraverso sentimenti universali e sguardi che affermano la medesima dignità. L’associazione onlus “Trapani per il Terzo Mondo” il cui impegno si è in particolar modo focalizzato ormai da anni sul Madagascar, nel corso della mostra promuoverà una raccolta fondi. La mostra rimarrà aperta dal 27 al 29 dicembre.