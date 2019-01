Lo Curto: "Bene certificazione spesa Ue per 714 mln. La Sicilia non è più lumaca d'Europa

01/01/2019 02:00:00

“È finita l’epoca della Sicilia lumaca nella spesa dei fondi comunitari. Con una certificazione della spesa che raggiunge i 714 milioni di euro, il governo Musumeci fa un passo avanti straordinario dimostrando di utilizzare al meglio i fondi strutturali messi a disposizione della nostra Regione dall’Unione Europea.

Dopo anni di annunci e drammatici fallimenti, in un solo anno il governo Musumeci è riuscito a portare la spesa ferma a soli 6 milioni di euro alla cifra attuale. È un risultato eccellente che, a dispetto di quanti speravano nel fallimento del nostro governo, rappresenta una straordinaria vittoria della buona politica fatta di silenzioso e solerte impegno, della capacità di fare squadra da parte di tutti dal presidente, agli assessori, ai dirigenti, ai funzionari. Vogliamo guardare all’Europa avendo le carte in regola, come affermava il presidente Piersanti Mattarella. Non siamo più la cenerentola d’Europa. Sono certa che il lavoro di impegno dei fondi Ue continuerà massivamente per concretizzare un aumento del Pil per la nostra Isola e investire su infrastrutture, turismo, agricoltura, pesca, servizi. La pubblicazione dei bandi e le risorse a sostegno delle imprese segnano l’avvio di una nuova stagione per la Sicilia che può contare sull’autorevole guida del presidente Musumeci per risalire la china, vivere di sana economia e ridare speranza di futuro ai nostri figli”.

Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.