Oggi Trapani ricorda Nino Via, il giovane eroe ucciso durante una rapina

05/01/2019 11:31:00

Oggi Trapani ricorda il sacrifcio di Nino Via, il giovane eroe ucciso durante una rapina. Ricorre infatti il 12° anniversario del barbaro assassinio di Nino Via, il 22enne commesso degli allora Magazzini Gea di via Orti, che fu ucciso nel tentativo di soccorrere un collega che era vittima di una rapina.

Questa mattina c'è stata la deposizione di una corona di alloro nello “slargo Nino Via”, tra Via Orti e Via Fardella, che è stato il teatro dell’omicidio. Poche persone, insieme al vice sindaco Abbruscato e al Prefetto Pellos.

Alle 17, in in Via Teocrito, nel centro dedicato a Nino Via (un ex locale per il depuratore) ci sarà animazione per bambini, riflessioni in lettura e l’esibizione finale della Banda Musicale Città di Trapani.