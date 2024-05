15/05/2024 14:09:00

Una enorme e preoccupante colonna di fumo nero si alza in questi minuti nel cielo di contrada Catenazzi a Marsala.

Molto probabilmente, a bruciare, è la plastica delle serre degli agricoltori della zona. L'aria ci dicono alcuni cittadini della zona è irrespirabile.

E un altro vasto incendio è in corso in questo momento a Marausa, nei terreni che affiancano l'autostrada A29. Sul posto per spegnere le fiamme delle sterpaglie, due squadre dei vigili del fuoco, mentre una terza sta regolando il traffico.

Ricordiamo che proprio da oggi, in molti comuni della provincia di Trapani, tra questi Alcamo, Marsala e Petrosino entrano in vigore le ordinanze per la prevenzione degli incendi boschivi.