La domenica delle piccole. Partite spettacolari per le marsalesi in Seconda Categoria

06/01/2019 18:18:00

Due partite pirotecniche nel girone A di Seconda Categoria Sicilia per Sporting R.C.B. e Bianco Arancio Petrosino. I petrosileni di mister Fabio Gargaglione impattano per 2-2 al Comunale di Petrosino contro il Borgo Cià Erice. Succede tutto nel primo tempo: ospiti in vantaggio con Pappalardo, poi rimonta del Bianco Arancio, prima con il pari di Panitteri e poi con la rete del sorpasso siglata da Bilardello. A dieci minuti dal termine della prima frazione arriva il definitivo pareggio del Borgo Cià ad opera di Leggio. Pazza sconfitta, invece, per lo Sporting R.C.B. sul campo dello Juvenilia. Padroni di casa che trovano il doppio vantaggio nel primo tempo con Cortis e Millocca. Sporting che scende in campo, nella ripresa, con un altro piglio e tenta la clamorosa rimonta, prima con Tamba che accorcia le distanze, poi reagendo al mortifero uno-due dello Juvenilia, che porta tre le reti di vantaggio grazie alle marcature di Mbenga e Demba, con una doppietta del nuovo acquisto Barraco. Il cuore, però, non basta e lo Sporting è costretto a rientrare a Marsala con una sconfitta per 4-3 che lo allontana dalle posizioni di vertice del campionato.

Riccardo Tranchida