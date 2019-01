Marsala, le celebrazioni della Madonna della Cava e la chiusura dell'anno giubilare

08/01/2019 12:02:00

E' stato presentato ieri in conferenza stampa il programma per la celebrazione della patrona di Marsala, Maria Santissima della Cava, che si festeggerà il prossimo 19 gennaio. Si chiude così l'anno mariano giubilare che ha visto tanti pellegrini raggiungere il Santuario per affidare le preghiere e chiedere delle grazie.

Gli eventi prenderanno il via oggi, 8 gennaio, con il Giubileo dei bambini e termineranno il 19 tra vari festeggiamenti e momenti di incontro, le messe verranno officiate ogni giorno da vescovi di Diocesi diverse della Sicilia. Il 10 gennaio alle 18 avverrà la consacrazione e la dedicazione dell'altare a Santa Rosalia, la celebrazione sarà a cura del vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero.

Presenti in conferenza stampa il sindaco della città, Alberto Di Girolamo, Don Marco Renda Arciprete della Chieda Madre, Don Giacomo Putaggio rettore del Santuario della Madonna della cava, la comandante dei Vigili Urbani, Michela Cupini e gli assessori. Il 19 gennaio è festa anche per il Corpo della Polizia Municipale di Marsala, la Madonna della Cava è la loro protettrice.

Per l'occasione la comandante relazionerà sull'operato di un anno di lavoro, l'incontro con la città si terrà presso la sala conferenze che verrà inaugurata per l'occasione, allocata all'interno dei locali che ospitano il comando. L'anno giubilare si concluderà con la consueta e tradizionale processione del simulacro della Madonna e con i giochi d'artificio a piazza Marconi.