Custonaci entra a far parte delle "Città dell'Olio" 

15/05/2024 16:40:00

Custonaci entra a far parte del circuito delle «Città dell'Olio», un titolo che riflette la profonda connessione con la ricca tradizione e cultura dell'olio d'oliva. Si realizzerà, in tal senso, un apposito convegno (domenica 19 maggio - ore 18.00 - Sala Solina Quartana) che, in occasione dei «Borghi dei Tesori Fest 2024», vedrà la partecipazione di Mario Mirisola (Unipa) e di Giosuè Catania (coordinatore regionale «Città dell’Olio Sicilia»).

Custonaci e le sue zone circostanti sono ricche, infatti, di vasti uliveti, che fioriscono grazie al clima mediterraneo ed al terreno fertile. Questi uliveti che, si pongono alla base dell’economia locale, rappresentano, altresì, anche un patrimonio culturale da preservare e valorizzare per le future generazioni. Far parte delle «Città dell'Olio» è un'opportunità importante per Custonaci, al fine di celebrare la sua eredità olearia e di promuovere la consapevolezza e l'apprezzamento per l'olio d'oliva dalle alte qualità organolettiche.

Guardiamo al futuro - afferma il Sindaco Fabrizio Fonte - con fiducia e determinazione, consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti della nostra comunità e dell'industria olearia nel suo complesso. Questo titolo ci spinge a perseguire l'eccellenza in ogni fase della produzione olearia, dall'olivicoltura sostenibile alla lavorazione artigianale e ad un turismo legato ai sapori genuini, per garantire che i prodotti continuino a essere riconosciuti a livello internazionale per la loro alta qualità. Custonaci è pronta - conclude il primo cittadino - ad accettare questa sfida, per continuare ad essere un faro di eccellenza nell'ambito dell'olio d'oliva.

*****

«Borghi dei Tesori Fest» successo per il primo weekend - La città di Custonaci ha aperto per il secondo anno consecutivo ai visitatori - afferma il Sindaco Fabrizio Fonte - lo scrigno dei suoi tesori e già nel primo weekend dei «Borghi dei Tesori Fest 2024» si sono registrate importanti presenze, nella splendida cornice del centro storico, grazie a dei momenti legati all’enogastronomia e agli spettacoli, con la manifestazione «I sapori del Borgo Preview». Un mese di maggio, pertanto, che farà da apripista per la nuova stagione estiva che, all'insegna di una ospitalità sostenibile, vedrà numerosi turisti transitare tra gli antichi sentieri di montagna e le nostre spiagge con un mare cristallino, per poi poter visitare la celebre grotta Mangiapane ed il bellissimo Santuario mariano ed ancora musei e cave di marmo fino ad entrare dentro ad una grotta con degli speleologi professionisti. Non a caso il nostro slogan è «Custonaci: un Tesoro di Borgo». Attraverso questo viaggio nei borghi siciliani, tra cui la nostra Custonaci, è possibile, infatti, scoprire tesori d’arte e paesaggi meravigliosi, tradizioni e sapori, che rimarranno indelebili nei ricordi dei visitatori. Il turismo sostenibile, a basso impatto ambientale, darà l’opportunità - conclude il primo cittadino - di scoprire, per tutti coloro che hanno sete di genuinità e di vita sana, dei luoghi dalla suggestione unica.