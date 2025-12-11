Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
11/12/2025 18:15:00

Alcamo, Cine Esperia compie 100 anni. Il sindaco Surdi: "Orgoglio della nostra comunità"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/alcamo-cine-esperia-compie-100-anni-il-sindaco-surdi-orgoglio-della-nostra-comunita-450.jpg

Il Cinema Esperia di Alcamo compie 100 anni attività. Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, si congratula con la famiglia Pipitone per il riconoscimento ricevuto a Sorrento nei giorni scorsi, in occasione della premiazione per la “centenaria attività nel mondo delle sale del cinema”.

 

«Siamo molto orgogliosi che la famiglia Pipitone sia stata premiata, nei giorni scorsi, a Sorrento per la centenaria attività nel mondo delle sale del cinema» afferma Surdi.

La famiglia Pipitone, da sempre impegnata nella gestione delle sale cinematografiche, rappresenta per la città un punto di riferimento culturale. Un percorso che attraversa diverse generazioni: ieri con l’Arena Ciullo e il Cinema Ideal, oggi con il Cinema Esperia e la Multisala Starplace.

 

«Un riconoscimento che racconta radici, impegno familiare e passione quotidiana: un’eccellenza del nostro territorio» sottolinea il sindaco.

Secondo Surdi, il premio contribuisce anche alla visibilità nazionale di Alcamo, grazie alla forza comunicativa del mondo cinematografico. «Un premio che contribuisce a far conoscere a livello nazionale la nostra città, in un contesto, quello cinematografico, da sempre veicolo di conoscenza e potente strumento di comunicazione» conclude.









