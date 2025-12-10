ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare

10/12/2025 12:16:00

Il comparto dei prodotti proteici è uno dei settori che stanno crescendo più velocemente nel mondo della panificazione. Le ricerche online per “pane proteico a basso contenuto di carboidrati” sono aumentate del 282% e la domanda continua a salire del 23% ogni anno. Le proiezioni parlano di un mercato europeo che potrebbe superare il miliardo di euro entro il 2028. Un dato che fotografa bene quanto stiano cambiando le abitudini alimentari dei consumatori.

La ragione è legata soprattutto al profilo nutrizionale: un contenuto proteico che può raggiungere il 33% e un indice glicemico che resta molto basso, spesso intorno a 24. Il risultato è un pane che sazia molto di più e aiuta a gestire meglio la risposta glicemica. Piace agli sportivi, a chi segue percorsi low-carb, ma anche a chi vuole semplicemente un pane più adatto a una dieta equilibrata.

ProteinBREAD nasce per offrire ai panificatori un prodotto già calibrato, pronto da utilizzare senza mesi di prove. A distribuirlo è Liuzza, azienda marsalese attiva dal 1979 e divenuta negli anni un punto di riferimento per pasticcerie, pizzerie, gelaterie e ristoranti. Un’esperienza lunga più di quarant’anni che l’ha portata a selezionare ingredienti e soluzioni professionali capaci di rispondere alle esigenze dei laboratori artigianali. ProteinBREAD rientra esattamente in questa filosofia: facilitare il lavoro, garantendo un risultato costante.

Il mix è composto da farine integrali, semi di girasole, sesamo, lino e zucca, farina e granella di soia, e pasta acida disidratata da fermentazione naturale. La resa è stabile, il gusto pieno, l’etichetta pulita. Oltre al pane proteico tradizionale, si possono ottenere cracker, grissini e altre varianti utili ad ampliare l’offerta del banco senza complicare la produzione.

Per i panifici questo segmento rappresenta un’occasione concreta: permette di differenziarsi, lavorare con marginalità più alte e conquistare una clientela attenta e affezionata. ProteinBREAD riduce i tempi di ingresso nel mercato e consente di proporre subito un prodotto all’altezza delle aspettative.

Per informazioni o supporto tecnico su ProteinBREAD è possibile rivolgersi al team Liuzza o leggere l'approfondimento sul loro sito internet.

