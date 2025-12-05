Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

05/12/2025 09:50:00

La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio marsalese. Il suo debutto nelle feste arriva con tre grandi lievitati che raccontano equilibrio, tecnica e una cura che punta a unire memoria e sguardo contemporaneo.



I panettoni di quest’anno sono tre, tutti realizzati con lievito madre e un processo di lievitazione di 48 h, per una struttura soffice e un profumo nitido. C’è il tradizionale con uvetta, fedele alla ricetta classica. Poi la versione al pistacchio, con glassa al cioccolato bianco e una crema spalmabile in vasetto pensata per accompagnare ogni fetta. E infine il cioccolato e arancia, arricchito da gocce di cioccolato e scorzette candite, per un gusto più intenso.



«Un lievitato racconta la pazienza di chi lo prepara» osserva Miceli. «Per me questo primo Natale alla guida della Pasticceria Savoia è un passaggio importante. Lavoro per rispettare la storia di questa pasticceria, ma voglio anche offrire qualcosa che parli della mia visione».



Le prenotazioni sono già aperte, sia per uso personale che per regali e confezioni aziendali. La risposta è vivace, spinta anche dall’interesse per il nuovo percorso della Pasticceria Savoia, riaperta a marzo 2025 con una filosofia che intreccia la passione di un professionista giovane alla tecnica e alla memoria.



Miceli porta nel laboratorio un bagaglio maturato all’ALMA e al fianco di maestri come Rinaldini, Marinato, Massari e Donatone. Nella sua vetrina cannoli, cassate, biscotti tipici, torte moderne e mousse leggere convivono con i grandi lievitati, destinati a diventare uno dei punti forti del nuovo corso.



La Pasticceria Savoia si trova a Marsala, in Via Mazara 199.



Per informazioni e prenotazioni: 0923 723219, sito ufficiale, pagine Facebook e Instagram.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



