Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Il Natale si avvicina e con lui la consueta domanda: cucinare o farsi aiutare? Voga, caffetteria e pasticceria di piazza Piemonte e Lombardo a Marsala, ha preparato quattro menù che coprono le principali date del calendario festivo, dall'Immacolata a Capodanno. La novità di quest'anno è la possibilità di prenotare il pranzo di Natale direttamente presso i loro locali, oltre ai tradizionali menù da asporto che hanno caratterizzato le precedenti edizioni.

Quattro date, quattro proposte
Si parte l'8 dicembre con il menù Immacolata da asporto (28 euro): un percorso che dall'antipasto arriva al dolce passando per cous cous di pesce con brodetto aromatico e crêpes con vellutata di crostacei.
Per Natale Voga offre una doppia possibilità. Il menù da asporto (33 euro) vale sia per la cena della vigilia che per il pranzo del 25: insalata di mare, cocktail di gamberi, involtini di spada con crema di carciofi, crepes e tortino di sfoglia.

Chi invece preferisce festeggiare fuori casa può prenotare il pranzo del 25 presso i locali (45 euro), con un menù più articolato che parte dal gambero rosso in cocktail al Martini e prosegue con salmone a bella vista, tortello di cernia, trancio di ricciola al vapore e spiedo di gamberi gratinati.
Chiudono il calendario il cenone del 31 e il pranzo del 1° gennaio, entrambi disponibili solo da asporto (35 euro): insalata di gamberi con arance, medaglione di aragosta, timballo di lasagna con spada e pistacchio.

Come prenotare: clicca sui vari link per visionare i menù, visita la pagina facebook oppure chiamare telefonicamente
Tutti i menù sono su prenotazione.
Si può chiamare il 0923 764536 o il 349 7344808.
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/vogamarsala 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



