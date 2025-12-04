Sezioni
Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Il 2025 si conferma un anno cruciale per Cantina Birgi, segnato da nuove collaborazioni strategiche e da riconoscimenti che ne rafforzano il ruolo nel panorama vitivinicolo siciliano. Tra i progetti più rilevanti spicca la partnership con WineMeridian, focalizzata sullo sviluppo dell’enoturismo all’interno della Riserva della Laguna dello Stagnone, dove la cooperativa opera con 450 ettari su un totale di 3.000 ettari conferiti.

Al centro della visione aziendale rimangono quattro direttrici: territorio, autoctonia, sostenibilità e innovazione. È su questi pilastri che Cantina Birgi intende affrontare un mercato complesso e in continua evoluzione, proiettandosi verso un futuro più solido e strutturato. In quest’ottica, risulta strategico il rafforzamento dei brand Cantina Birgi e Feudo Stagnone, sostenuto anche da partnership con agenzie di respiro internazionale, che contribuiscono a consolidarne la reputazione in Italia e all’estero.

La cantina conferma inoltre un percorso di crescita costante, testimoniato dalle citazioni nelle principali guide di settore e dalle valutazioni positive ottenute da diverse commissioni indipendenti.

Un ruolo significativo lo svolgono anche le masterclass, che offrono momenti di confronto e degustazione, utili per presentare alcune delle etichette più rappresentative e per ripercorrere la storia della cooperativa, fondata nel 1960 e da sempre profondamente legata al territorio.

In questa fase di consolidamento si inserisce anche il progetto Feudo Stagnone, linea dedicata al canale Ho.Re.Ca. e specchio dell’identità unica della Riserva dello Stagnone. Il nuovo brand, presentato con successo a Territori da Bere, è uno dei punti cardine della strategia produttiva e comunicativa dell’azienda. Accanto ad esso, la nascita dell’Hub Enoturistico dello Stagnone conferma la volontà di creare un vero distretto dedicato all’accoglienza, al paesaggio e alla cultura del vino. 

Il bilancio del 2025 evidenzia dunque un trend chiaro: Cantina Birgi continua a valorizzare i propri brand territoriali, a innovare e rafforzare la propria identità, intrecciando collaborazioni autorevoli e costruendo un racconto sempre più solido, contemporaneo e orientato al futuro.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



