Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e Mazara
La Morgan School, centro specializzato nell’insegnamento della lingua inglese, si prepara a celebrare il Natale con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e ai ragazzi delle sue sedi di Marsala (viale Whitaker 19) e Mazara del Vallo (via Tiziano Vecellio 20). Venerdì 19 dicembre andrà in scena il Christmas Party, un appuntamento pensato per vivere l’atmosfera delle feste tra giochi, laboratori e un incontro molto atteso: quello con Babbo Natale.
La giornata sarà organizzata per fasce d’età:
– dalle 16.00 alle 18.30 attività per Kids & Teens;
– dalle 17.30 alle 18.30 spazio dedicato ai Babies.
Il programma prevede giochi a tema natalizio, una tombola pensata per coinvolgere bambini e famiglie e il momento conclusivo con Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli per un saluto e una foto ricordo.
Il Christmas Party sarà ospitato contemporaneamente in entrambe le sedi, confermando l’impegno della Morgan School nell’unire apprendimento linguistico e occasioni di socializzazione, soprattutto in un periodo dell’anno che favorisce la condivisione.
Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito internet o la pagina Facebook di Marsala e Mazara del Vallo della Morgan School.
(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)
ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare
Il comparto dei prodotti proteici è uno dei settori che stanno crescendo più velocemente nel mondo della panificazione. Le ricerche online per “pane proteico a basso contenuto di carboidrati” sono aumentate del 282% e la...
ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare
Il comparto dei prodotti proteici è uno dei settori che stanno crescendo più velocemente nel mondo della panificazione. Le ricerche online per “pane proteico a basso contenuto di carboidrati” sono...
SuperToys, a Strasatti un “Magico Natale” tra sconti, solidarietà ed eventi per famiglie
Un dicembre ricco di iniziative attende i clienti di SuperToys, il grande negozio di giocattoli di via Nazionale 355 a Strasatti di Marsala. Anche quest’anno il punto vendita lancia la sua campagna “Magico Natale”, con una...
Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli
La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste