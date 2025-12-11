Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
11/12/2025 18:00:00

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara-450.png

La Morgan School, centro specializzato nell’insegnamento della lingua inglese, si prepara a celebrare il Natale con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e ai ragazzi delle sue sedi di Marsala (viale Whitaker 19) e Mazara del Vallo (via Tiziano Vecellio 20). Venerdì 19 dicembre andrà in scena il Christmas Party, un appuntamento pensato per vivere l’atmosfera delle feste tra giochi, laboratori e un incontro molto atteso: quello con Babbo Natale.

La giornata sarà organizzata per fasce d’età:
– dalle 16.00 alle 18.30 attività per Kids & Teens;
– dalle 17.30 alle 18.30 spazio dedicato ai Babies.

Il programma prevede giochi a tema natalizio, una tombola pensata per coinvolgere bambini e famiglie e il momento conclusivo con Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli per un saluto e una foto ricordo.
Il Christmas Party sarà ospitato contemporaneamente in entrambe le sedi, confermando l’impegno della Morgan School nell’unire apprendimento linguistico e occasioni di socializzazione, soprattutto in un periodo dell’anno che favorisce la condivisione.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito internet o la pagina Facebook di Marsala e Mazara del Vallo della Morgan School. 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765380771-0-supertoys-a-strasatti-un-magico-natale-tra-sconti-solidarieta-ed-eventi-per-famiglie.jpg

SuperToys, a Strasatti un “Magico Natale” tra sconti,...

Native | 10/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364685-0-proteinbread-il-pane-proteico-che-apre-ai-panifici-un-mercato-da-esplorare.jpg

ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare