Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e Mazara

La Morgan School, centro specializzato nell’insegnamento della lingua inglese, si prepara a celebrare il Natale con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e ai ragazzi delle sue sedi di Marsala (viale Whitaker 19) e Mazara del Vallo (via Tiziano Vecellio 20). Venerdì 19 dicembre andrà in scena il Christmas Party, un appuntamento pensato per vivere l’atmosfera delle feste tra giochi, laboratori e un incontro molto atteso: quello con Babbo Natale.

La giornata sarà organizzata per fasce d’età:

– dalle 16.00 alle 18.30 attività per Kids & Teens;

– dalle 17.30 alle 18.30 spazio dedicato ai Babies.

Il programma prevede giochi a tema natalizio, una tombola pensata per coinvolgere bambini e famiglie e il momento conclusivo con Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli per un saluto e una foto ricordo.

Il Christmas Party sarà ospitato contemporaneamente in entrambe le sedi, confermando l’impegno della Morgan School nell’unire apprendimento linguistico e occasioni di socializzazione, soprattutto in un periodo dell’anno che favorisce la condivisione.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito internet o la pagina Facebook di Marsala e Mazara del Vallo della Morgan School.

