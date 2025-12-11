SuperToys, a Strasatti un “Magico Natale” tra sconti, solidarietà ed eventi per famiglie

11/12/2025 10:00:00

Un dicembre ricco di iniziative attende i clienti di SuperToys, il grande negozio di giocattoli di via Nazionale 355 a Strasatti di Marsala. Anche quest’anno il punto vendita lancia la sua campagna “Magico Natale”, con una promozione particolarmente attesa: fino al 24 dicembre tutto il negozio è scontato del 25%, un modo per rendere più semplice la scelta dei regali e regalare un momento speciale ai bambini.



Il negozio è aperto tutti i giorni, domeniche comprese, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, offrendo ampi margini orari a chi preferisce programmare gli acquisti con calma nel corso del mese.



Gli scaffali del punto vendita riuniscono l’intero panorama del gioco: dai supereroi più richiesti – Spiderman, Batman, Capitan America – alle Barbie e alle linee musicali firmate Bontempi, passando per i giochi scientifici di Clementoni e Lisciani, i chiodini Quercetti, i prodotti per la prima infanzia di Chicco e Fisher Price, le piste Hot Wheels, i giocattoli di Jurassic World, le auto radiocomandate e i giochi di società per tutta la famiglia. Non mancano peluche Trudi e Disney, giochi in legno, gadget digitali e un vasto assortimento per il gioco all’aperto, con scivoli, casette, altalene e trampolini.



Il periodo natalizio sarà anche occasione per sostenere iniziative solidali. Da SuperToys spiegano:

«Il Natale è una festa di aggregazione ma anche di inclusione sociale, pertanto sosteniamo le Associazioni del territorio con un contributo di 50 centesimi per le confezioni regalo che verrà devoluto in beneficenza, affinché si dia un sorriso ad ogni bambino».



Tra gli appuntamenti già fissati, venerdì 12 e sabato 13 dicembre il negozio ospiterà l’associazione “Una Voce per Maria odv” di Marsala. Sarà possibile portare giocattoli nuovi o usati in buone condizioni da destinare ai bambini meno fortunati. In quei giorni SuperToys metterà a disposizione i propri spazi e offrirà la possibilità di acquistare giocattoli “sospesi” con un ulteriore extra sconto su tutta la merce.



La terza edizione dell’evento di Natale è invece in programma sabato 20 dicembre: dall’amato villaggio del Nord arriverà Babbo Natale, accompagnato dai suoi aiutanti e in collaborazione con ICantaParty. I bambini potranno consegnare la propria letterina o compilarla direttamente sul posto, trasformando la giornata in un momento di festa e partecipazione.



Passate le festività, SuperToys si prepara già alla nuova stagione: dai primi giorni di gennaio torneranno sugli scaffali i costumi di Carnevale dei personaggi più amati e delle migliori marche, insieme al vasto assortimento Fancy Magic, azienda italiana leader del settore.



A Strasatti, SuperToys si prepara così a un dicembre intenso e colorato, con promozioni, eventi e iniziative pensate per le famiglie e per i più piccoli. Un Natale davvero “magico”.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



