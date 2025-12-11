Al via ad Alcamo il laboratorio "Modellazione e Stampa 3D" del progetto Generazione Z

11/12/2025 00:00:00

È partito lo scorso 25 novembre, alla Cittadella dei Giovani di Alcamo, il primo laboratorio digitale previsto dal progetto Generazione Z, iniziativa finanziata con fondi UE – PNRR e coordinata dalla cooperativa sociale Terraferma, attiva da oltre dieci anni nel terzo settore. Il percorso, rivolto ai giovani dei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, si concluderà il prossimo 18 dicembre.

Il progetto si fonda su una rete pubblico-privata che coinvolge l’ASP di Trapani, il Comune di Castellammare del Golfo, l’ITET “G. Caruso” di Alcamo, l’I.C. “F. Vivona” di Calatafimi, oltre alle associazioni Euro e IST – Innovazione Sociale e Territoriale di Palermo. Generazione Z è pensato per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni in situazioni di vulnerabilità, con l’obiettivo di offrire spazi e opportunità per sviluppare competenze, migliorare il rendimento scolastico e vivere un tempo libero di qualità. Una rete educativa forte, per contrastare la povertà educativa e favorire inclusione e innovazione sociale.

Dieci giovani alla scoperta della stampa 3D

Il primo laboratorio, dedicato alla Modellazione e Stampa 3D, ha coinvolto dieci giovani ospiti della Comunità San Paolo di Castellammare del Golfo. Grazie al supporto del Comune di Alcamo, le attività si svolgono nei locali della Cittadella dei Giovani, dotata degli strumenti necessari alla formazione.

Guidati da un docente esperto, i partecipanti stanno sperimentando la progettazione digitale e la realizzazione tridimensionale di oggetti di uso quotidiano, utilizzando software semplici e intuitivi. Un’esperienza che avvicina i ragazzi alle tecnologie in modo pratico e creativo, mostrando loro strumenti utili per lo studio, per la vita quotidiana e anche per un futuro inserimento professionale.

Un percorso triennale fino al 2027

Avviato lo scorso 30 settembre, il progetto Generazione Z proseguirà fino a settembre 2027 con un calendario ricco di iniziative: laboratori sulle competenze scientifiche e digitali, Media Lab, percorsi di orientamento e supporto scolastico, attività di counseling e animazione territoriale rivolte non solo ai giovani, ma anche a docenti, famiglie e operatori sociali. Un lavoro di lungo periodo che punta a costruire una comunità educativa capace di accompagnare i più giovani nelle sfide scolastiche, sociali e professionali che li attendono.



