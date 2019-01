Lavoro nero e uffici stampa pubblici. Assostampa Trapani fa il punto

12/01/2019 19:25:00

E' stata convocata dal segretario provinciale per lunedì 14 gennaio alle ore 10,30 , l’assemblea degli iscritti della sezione di Trapani dell'Associazione Sicilia della Stampa.



All'ordine del giorno la questione del lavoro nero nella professione giornalistica e lo stato degli uffici stampa negli enti pubblici della provincia, e le iniziative da intraprendere nei casi di violazione della legge sulla stampa e della 150/2000. Al contempo sarà aperta la campagna tesseramento 2019.

L'assemblea pertanto sarà aperta anche ai giornalisti che volessero iscriversi per la prima volta all'Assostampa. Gli iscritti potranno inoltre pagare direttamente alla segreteria anche le quote per l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti 2019.

I lavori si svolgeranno a Trapani, nella sala riunioni de La Sicilia, (via Giardini 10).