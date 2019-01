Strage in mare: 170 morti in poche ore

20/01/2019 07:26:00

Drammatico il racconto dei sopravvissuti all'ultimo naufragio tra la Libia e la Sicilia, con 117 morti. "Siamo partiti in 120, giovedì, da Garabulli, ad est di Tripoli. C'erano donne e bambini. Un neonato di due mesi. Dopo 11 ore, il gommone ha cominciato ad affondare". A raccogliere le testimonianze, i volontari dell'Oim, a Lampedusa, dove sono stati trasferiti i migranti: tutti centrafricani, sotto choc e in ipotermia, per le lunghe ore trascorse in mare.

Alle 14, un velivolo dell'aeronautica italiana di base a Sigonella scorge una ventina di sopravvissuti, sgancia due zattere gonfiabili e lancia l'Sos. Ma è zona Sar libica, a 50 chilometri dalla costa.

La nostra guardia costiera allerta Tripoli che assume il controllo e ordina l'intervento di un mercantile liberiano: è a sette ore di navigazione, e arriva solo alle 21, quando il soccorso è già stato effettuato, dal caccia della marina italiana Caio Duilio, che da 110 miglia - dove si trova per l'operazione Mare sicuro - invia un elicottero che riesce a salvare solo tre dei naufraghi. Tre corpi galleggiavano senza vita. Secondo un'indiscrezione, un'imbarcazione libica sarebbe partita da Tripoli, ma si sarebbe subito guastata, tornando indietro. L'Ong Sea Watch, che aveva chiesto di intervenire, ha salvato 47 persone su un altro gommone.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, ha espresso "profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini".

Sul naufragio che è costato la vita a 117 persone al largo di Tripoli indagano la procura militare di Roma e quella ordinaria di Agrigento. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini dei soccorsi per verificare eventuali responsabilità e identificare anche gli scafisti a bordo del natante.

Poche ore dopo, a chiudere una giornata già di per sé drammatica, è arrivata la notizia di un secondo naufragio con 53 vittime. Come riferito dall’Unhcr, che cita notizie diffuse da Ong, nel Mare di Alborßn, nel Mediterraneo occidentale “un sopravvissuto, dopo essere rimasto in balia delle onde per oltre 24 ore, è stato soccorso da un peschereccio e sta ricevendo cure mediche in Marocco”. “Per diversi giorni navi di soccorso marocchine e spagnole hanno effettuato le operazioni di ricerca dell’imbarcazione e dei sopravvissuti, senza risultati”.

“Continua un genocidio e direi al ministro Salvini: si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva”. Questo il nuovo attacco del sindaco di Palermo Leoluca Orlando.