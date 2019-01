Resistenza, furto, ricettazione. Arresti e denunce della Polizia in provincia di Trapani

29/01/2019 07:25:00

Un trapanese denunciato per rapina, lesioni e porto d'armi. Un altro arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Un uomo di Calatafimi denunciato per ricettazione. Sono alcuni dei provvedimenti della Polizia in provincia di Trapani nel corso della settimana.



Diverse persone sono state denunciate o arrestate per aggressione ai danni degli agenti di polizia. Oltre al trapanese arrestato, è stato denunciato dalla Polizia di Alcamo un altro uomo per oltraggio a pubblico ufficiale, e un cittadino marocchino per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Poi diverse denunce e applicazione di provvedimenti restrittivi, per reati che vanno dal furto alle molestie, all'inosservanza della sorveglianza speciale, a ricettazione.