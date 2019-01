Volanti dâ€™Oro 2019, a CefalÃ¹ il Festival del Motorsport Siciliano

31/01/2019 18:55:00

Il Motorsport Siciliano per una sera si toglie casco, tuta e guanti e indossa giacca e cravatta. Sabato 2 febbraio a Cefalù nella splendida cornice dell’Hotel Costa Verde si terrà l’edizione 2019 dei Volanti d’Oro, la Festa del Motorsport che quest’anno in realtà apre fino al Lazio per il settore Rally, Slalom e Salita con le nomination di altri nomi blasonati del Centro Sud Italia. La manifestazione è Patrocinata dalla Delegazione Regionale di Aci Sport.

Le novità -Il format dei Volanti d’Oro 2019 prevede sei categorie in gara: Rally, Salite, Slalom, Kart, Fuoristrada 4×4 e Regolarità Classica. Dal 1° gennaio sono on-line sulle piattaforme social o sul sito internet dedicato (www.volantidoro.it); il “popolo del web” sarà attivo nel votare i propri beniamini dando una prima indicazione all’organizzazione sul sentimento dei tifosi, siano essi obiettivi o palesemente schierati verso un pilota od un altro. Il voto del web inciderà per il 20% mentre il restante 80% sarà determinato da una giuria tecnica, quest’anno per la prima volta formata da giornalisti del settore; un’altra giuria, viene nominata dal comitato organizzatore.

Il Presidente d’onore della giuria sarà Francesco Picarella – già componente CSN in Aci Sport- che verrà coadivuato da giornalisti ed esperti del settore come Claudio Carusi di Rallylink, Dario Pennica di Sicilia Motori, Gianfranco Mavaro, Marco Benanti, Giuseppe Livecchi, Flavio Lipani e tanti altri ancora. Oltre ai risultati sportivi, sarà valutato anche altre l’impatto mediatico, l’apprezzamento dei tifosi o la passione che spesso porta concorrenti di categorie minori a preparare la propria vettura nel garage sotto casa.

Gli ospiti – La festa sarà tale non solo per i piloti in lizza per i Volanti d’Oro ma anche per la presenza di molti personaggi amati dal grande pubblico. I primi ospiti d’onore di questa edizione saranno i pluri- Campioni Italiani ed Europei Rally degli anni ‘80/’90 Dario Cerrato e Geppi Cerri molto amati in Sicilia nonché cittadini onorari del comune di Scillato: indiscussi idoli del pubblico, i due piemontesi hanno trionfato al Rally Targa Florio per ben quattro volte tra il 1985 ed il 1989. Ha garantito la sua presenza anche il toscano Manrico Falleri, un altro amante delle speciali siciliane tanto da avere vinto una tappa del Conca d’Oro nel 2004. Continua a leggere su motoriedintorni.com