Castelvetrano: arrestati i gioiellieri Geraci. Sequestrati beni per un milione e mezzo

11/02/2019 06:45:00

Oro riciclato e fatture false.

Operazione congiunta di Finanza e Carabinieri all'alba di oggi a Castelvetrano. Sono stati arrestati i gioiellieri Tommaso e Antonino Geraci, padre e figlio. Sequestrati beni per oltre un milione e mezzo di euro.

L'accusa per i Geraci è quella di riciclaggio e false fatturazioni, con l'utilizzo di oro di provenienza illecita.

Con loro indagate anche tredici persone.

Ecco la nota stampa dei Carabinieri:

Alle prime ore dell’alba, i Finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria e i Carabinieri del Nucleo Investigativo dei Comandi Provinciali di Trapani hanno tratto in arresto in esecuzione del provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal GIP del Tribunale di Marsala, su richiesta della locale Procura della Repubblica: GERACI Tommaso, cl. 54, gioielliere di Castelvetrano, con precedenti di polizia, ed il figlio GERACI Antonino cl. 82, anch’egli gioielliere.

Oltre all’arresto, i due indagati sono stati destinatari anche di un ingente sequestro beni.

I GERACI sono indagati per il reato di riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita oltre che per false fatturazioni con conseguenziale evasione d’imposta.

Le indagini di Carabinieri e Finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno permesso di svelare l’esistenza di una diffusa e penetrante attività illecita, volta al riciclaggio e al reimpiego di notevoli quantità di oro di provenienza illecita. Indagate anche altre 13 persone.