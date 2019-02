Trapani, rubato il defibrillatore della farmacia Bevilacqua

15/02/2019 04:00:00

La notte tra domeni e lunedì è stato rubato il defibrillatore della farmacia Bevilacqua in via Marconi, che era stato donato da un privato e installato pochi mesi fa. L’apparecchio salvavita, grazie al dispositivo Gps integrato, è stato però ritrovato. Il defibrillatore quando viene spostato, infatti, lancia un segnale Gps e che è stato ricevuto dal responsabile tecnico ZOLL per la sicilia, Tony Alestra, che ha subito contattato la centrale operativa del 113.

I poliziotti si sono portati nella zona indicata dal Gps e grazie anche alla collaborazione di un cittadino sono riusciti a trovare il defibrillatore nei pressi della sua abitazione. Dopo essere stato controllato esternamente ed internamente e data la mancanza di anomalie, il defibrillatore è stato riposizionato all’interno la teca PAD della farmacia bevilacqua di via Marconi per riprendere la sua funzione di presidio salvavita.