Eccellenza, il punto sulla 22° giornata

17/02/2019 18:48:00

Finisce anche la ventiduesima giornata del girone A dell'Eccellenza Sicilia 2018/2019. Il Licata non sbaglia un colpo e procede a vele spiegate verso la Serie D. Vittorie anche per le inseguitrici Canicattì e Sant'Agata. Di seguito tutti i risultati finali di giornata:

Nuova Caccamo-Mazara 0-3

Canicattì-Castelbuono 2-0

Castellammare-Sant'Agata 0-2

Dattilo Noir-Mussomeli 3-2

Geraci-Parmonval 1-1

Marsala 1912-Licata 0-3

Pro Favara-Partinicaudace 4-1

Cus Palermo-Alcamo 0-2

Il Licata è un rullo compressore. I gialloblù di mister Campanella sbancano anche Marsala, non senza fatica. Sul finire della prima frazione è Assenzio a sbloccare il risultato per la capolista. Negli ultimi venti minuti di partita arriva il solito goal di Cannavò e, successivamente, il tris di Testa. Si mantiene a -6 il Canicattì, che rispetta il pronostico contro il Castelbuono. Partita chiusa già prima della mezz'ora dalle reti di Ferotti e di A. Caronia. Consolida la terza posizione in classfica il Sant'Agata, corsaro a Castellammare, grazie ad una doppietta del bomber Cicirello. Vittoria col brivido per il Dattilo Noir. I gialloverdi vanno sopra di tre goal, per effetto delle reti di Di Pasquale, Matera e di Seckan. Ma nel finale il Mussomeli sfiora la clamorosa rimonta, accorciando le distanze con Jimoh e Greco. Tutto facile per il Mazara sul campo della Nuova Caccamo. I canarini si impongono con tre reti. A segno Giannusa, Lauricella e Accardo. Pari tra Geraci e Parmonval. Palermitani in vantaggio con Stassi, pareggio dopo appena due minuti di Corso. Pro Favara che compie un altro passo decisivo verso la salvezza travolgendo il Partinicaudace con quattro reti, firmate da Contino, Iannello, Alù e Ferraro. Nell'anticipo di ieri blitz dell'Alcamo in casa del Cus Palermo. Bianconeri che chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Romeo e di Pirrone dagli undici metri, portando così a tre i punti di vantaggio sulla zona play-out.

La Classifica:

Licata 58

Canicattì 52

Sant'Agata 45

Dattilo Noir 40

Mazara 37

Parmonval 37

Geraci 32

Pro Favara 31

Alcamo 29

Castellammare 28

Mussomeli 26

Marsala 1912 20

Cus Palermo 17

Nuova Caccamo 15

Partinicaudace 11

Castelbuono 6

Il prossimo turno (sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019):

Sant'Agata-Geraci

Parmonval-Dattilo Noir

Alcamo-Nuova Caccamo

Licata-Castellammare

Mazara-Marsala 1912

Mussomeli-Pro Favara

Partinicaudace-Canicattì

Castelbuono-Cus Palermo

Riccardo Tranchida