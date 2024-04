Cantine Paolini ha un nuovo sito web per i suoi vini alla luce del sole

21/04/2024 09:00:00

Cantine Paolini, azienda in continua evoluzione nel panorama vinicolo siciliano, ha deciso di portare avanti il suo spirito innovativo anche nel mondo digitale.

Il loro nuovo sito web, appena lanciato all'indirizzo cantinepaolini.it, rappresenta un passo avanti significativo in questa direzione. Questo nuovo spazio online offre agli appassionati di vino un'esperienza coinvolgente e accessibile su qualsiasi dispositivo, consentendo loro di esplorare la storia e la tradizione della cantina ovunque si trovino.

In un racconto che unisce passione, storia e tradizione, Cantine Paolini invita i visitatori a scoprire il luogo magico della sua produzione, dove il Mar Mediterraneo abbraccia la terra siciliana. Da Marsala alle colline di Salemi, dalla costa di Mazara del Vallo alla Valle del Belìce, questa cantina produce i suoi "vini alla luce del sole", come racconta già in apertura del sito. Il loro mosaico di vigneti, coltivati con principi biologici e sostenibili, cattura l'anima della Sicilia.

Fondata nel 1964 da un gruppo di visionari vignaioli a Marsala, Cantine Paolini è custode di un'eredità che risale al Cinquecento. Il nome "Paolini" rappresenta non solo una cantina, ma una famiglia di oltre 1000 membri che mettono il cuore in ogni fase del processo produttivo.

La cantina si impegna per la sostenibilità e la qualità costante, come testimoniato dalle numerose certificazioni ottenute nel corso degli anni. L'impegno per l'agricoltura biologica è certificato da I.C.E.A., mentre le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, BRC e IFS attestano la qualità dei processi produttivi.

Sul sito dell'azienda c'è un’ampia sezione dedicata all’hospitality, chiamata “Vivi Paolini”, in cui si aprono le porte a coloro che desiderano vivere da vicino la storia, assaporare i vini e scoprire le peculiarità della cantina. Con pacchetti degustazione adatti a ogni esigenza, viene offerta un'esperienza arricchita da eventi speciali e iniziative uniche.

Il nuovo sito web, grazie al suo design responsive, è ottimizzato per una visualizzazione impeccabile su computer, tablet e smartphone, permettendo a tutti di esplorare la ricca storia della cantina e scoprire la vasta gamma dei suoi vini ovunque ci si trovi. Attraverso una presentazione dettagliata e coinvolgente, il sito racconta la lunga storia di Cantine Paolini. Ogni dettaglio è curato per trasmettere l'autenticità e la passione che animano ogni fase del processo produttivo, dall'origine dell'azienda fino ai giorni nostri. Il sito presenta in modo completo e dettagliato tutti i vini offerti da Cantine Paolini. Ogni bottiglia è descritta con cura, offrendo una vera e propria carta d'identità che ne svela caratteristiche, note aromatiche e abbinamenti consigliati.

Il sito internet realizzato dall'Agenzia Bussolaweb è visitabile all’indirizzo: www.cantinepaolini.it.

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)