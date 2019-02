“Stop glifosato in agricoltura”, tavolo tecnico all'Ars

17/02/2019 20:50:00

Si è tenuto al Palazzo dei Normanni il secondo tavolo tecnico organizzato dall’On. Valentina Palmeri, sul tema “Stop glifosato in agricoltura”.

All’incontro hanno partecipato agricoltori, studiosi, professionisti, rappresentanti del mondo associazionistico, agricolo, medico e universitario. Dall’incontro sono emerse proposte e modifiche che andranno ad integrare il ddl presentato e che parla proprio di divieti e limitazioni all’uso dei fitofarmaci in agricoltura e nell’ambiente. Si è discusso anche di suggerimenti relativi ad aiuti fiscali , tributari e finanziari, tutto questo per un consumo più consapevole, per accompagnare l'agricoltura siciliana e le relative filiere verso una transizione agroecologica. Questo incontro anticipa quello che si terrà a Roma il 21 marzo presso il Ministero della Sanità, dove l’On. Palmeri relazionerà il lavoro svolto in questi mesi, “ritengo, conclude l’on Palmeri, che su temi così complessi e sentiti, che riguardano più ambiti di competenza, un percorso partecipativo sia fondamentale”.