Sicilia, i danni del maltempo. A rischio crollo anche il monumento per le vittime di mafia

24/02/2019 20:16:00

Maltempo, continua a imperversare il forte vento che da ieri si sta abbattendo sull’Italia, in particolare al sud e al centro. Danni anche a Palermo, dove il vento è arrivato fino a 100 km orari: oscilla anche il monumento ai caduti nella lotta alla mafia, come mostra il video pubblicata dall’ANSA.

Ieri sera una grossa palma in piazza Crispi è stata abbattuta dalle forte raffiche di vento che sono arrivate fini a 100 chilometri orari. In piazza XIII Vittime il monumento ai caduti nella lotta alla mafia per diverse ore ha oscillato pericolosamente. Numerosi alberi sono caduti per strada.

I collegamenti con le isole Eolie, dove ieri ha anche nevicato, sono interrotti per il secondo giorno consecutivo