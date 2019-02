Fiori bianchi e lacrime. I funerali ad Acireale dei giovani vittime dell'onda assassina

27/02/2019 12:10:00

Oggi giornata di lutto ad Acireale. La città piange Margherita e Lorenzo, due dei tre giovani morti domenica mentre erano in macchina sul molo del porto, travolti da un'onda anomala. Con loro anche un terzo giovane, Enrico, 22 anni, il cui cadavere non si trova. I sommozzatori si stanno spingendo molto lontano per cercare il suo corpo, e un appelloèstato fatto anche ai pescatori di Aciareale. Emergono intanto altri particolari sulla vita dei ragazzi: Margherita da qualche mese aveva rinunciato al lavoro da parrucchiera per restare vicino alla madre gravemente ammalata. Ed è polemica per il carnevale di Acireale che, nonostante il lutto cittadino, non si ferma.

Un clima di commozione ad Acireale che stride con l’apertura dei festeggiamenti per il carnevale che ogni anno si svolge in città. Gli organizzatori hanno deciso di tenere comunque l’evento e di dedicare ai tre ragazzi un pensiero in apertura degli appuntamenti del giovedì grasso. Amici e parenti dei dispersi avrebbero voluto che per almeno un giorno si fermassero i festeggiamenti.

La scomparsa in mare

Sabato scorso l’Italia del centro-sud viene flagellata dal maltempo. Pioggia e vento forte da Roma a Catania, passando per Napoli e Bari. In tutto il Sud e in parte del centro si registrano molti danni a causa delle cattive condizioni meteo. Nel porto di Santa Maria La Scala tre ragazzi si fermano, in una Fiat Panda verde, sulla banchina ad ammirare il mare in tempesta. I giovani però non tengono conto della forza del mare in tempesta. Nell’auto ci sono Enrico Cordella di 22 anni e della sua fidanzata Margherita Quattrocchi di 21 e di Lorenzo D’Agata di 27. Un’onda anomala travolge la vettura e li trascina in mare. Scatta l’allarme ma a causa delle proibitive condizioni i soccorsi non riescono a partire immediatamente.

Le operazioni di soccorso

Il giorno dopo, domenica, carabinieri, vigili del fuoco, sommozzatori, guardia costiera ed elicotteri cominciano la ricerca dei dispersi nella speranza di ritrovali ancora in vita. Speranza però che svanisce quasi subito. Lunedì mattinata viene ritrovato senza vita Lorenzo D’Agata. Poco più tardi viene recuperato anche il corpo di Margherita Quattrocchi. I sommozzatori dei vigili del fuoco individuano e recuperano anche l’auto. Era all’imboccatura del porticciolo. Si sperava che all’interno della vettura ci fosse Enrico, ma non è stato così. Le ricerche continuano per ritrovarlo.