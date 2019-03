Sicilia, per l'alluvione di Messina del 2009 non pagherÃ  nessuno

01/03/2019 07:18:00

Si chiude senza colpevoli e senza risarcimenti il processo per l'alluvione di Messina del 2009, che fece più di 30 morti. Non pagherà nessuno. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, dopo una lunga camera di consiglio, che rende così definitiva l'assoluzione in appello, a quasi dieci anni di distanza da quel primo ottobre 2009 che provocò morti e danni in provincia di Messina. Amarezza tra i parenti delle vittime.

La sentenza della Suprema Corte é arrivata alle 22.30 circa: rigetto degli appelli di Procura e parti civili.

Diventa definitiva quindi la sentenza di secondo grado che aveva assolto i sindaci di Messina e Scaletta, Giuseppe Buzzanca e Mario Briguglio, dall’accusa di non aver gestito l’emergenza in quel tragico 1 ottobre 2009, per tutti l’alluvione di Giampilieri, 37 morti e centinaia di sfollati.

Il sostituto procuratore generale Giulio Romano aveva chiesto ai giudici della IV sezione di annullare con rinvio il verdetto. Pur confermando la prescrizione, il Pg aveva ritenuto ammissibili i ricorsi delle vittime, aprendo uno spiraglio ai risarcimenti civili.

A tarda serata, però, la doccia fredda. Alla lettura del verdetto c’erano anche alcuni familiari delle vittime.



Definitiva quindi la sentenza emessa dai giudici di secondo grado di Messina il 19 luglio del 2017, cioè l’assoluzione dell’ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca e dell’allora primo cittadino di Scaletta, Mario Briguglio. Entrambi sono stati scagionati con formula piena, “perché il fatto non sussiste dall’accusa di omicidio colposo plurimo, mentre in primo grado era arrivata la condanna a 6 anni. (leggi qui la sentenza d’appello e quella di primo grado)

Un verdetto, quello di luglio 2017, che ha lasciato l’amaro in bocca ai familiari delle 37 vittime e ai tantissimi sfollati.