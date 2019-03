Il Marsala 1912 prova a tornare a vincere in casa dell'ultima in classifica Castelbuono

02/03/2019 11:05:00

Riparte a testa bassa il Marsala 1912. Gli azzurri di mister Massimiliano Mazzara, reduci dalla pesante sconfitta interna contro l'Alcamo, si apprestano ad andare in trasferta per il match che li vedrà opposti domani al Castelbuono, fanalino di coda del girone A dell'Eccellenza Sicilia. I lilibetani sono obbligati alla vittoria, che manca da oltre un mese, per reagire dopo ben quattro ko consecutivi. In classifica il Marsala 1912 è ormai irrimediabilmente condannato alla zona play-out e mantiene nove punti di vantaggio sul penultimo posto, occupato dal Partinicaudace, che vuol dire retrocessione diretta in Promozione. Un vantaggio sicuramente rassicurante a sole sei partite dal termine della regular season, ma ormai, per salvare il salvabile da una stagione da cui ci si aspettava sicuramente di più, non bisogna lasciare nulla al caso e cercare di portare a casa i tre punti nelle partite abbordabili, come quella di domani sul campo del Castelbuono, per non rischiare spiacevoli sorprese.

Riccardo Tranchida