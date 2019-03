Sicilia, l'onda assassina. Oggi i funerali di Enrico, la terza vittima

06/03/2019 07:18:00

Lutto cittadino ggi, mercoledì 6 marzo 2019, a seguito del ritrovamento del corpo di Enrico Cordella disperso nella tragedia del 24 febbraio scorso a Santa Maria La Scala. Nel pomeriggio ci saranno i funerali.

Al Comune verranno esposte le bandiere a mezz’asta. Per di più, si osserverà un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole.

Il sindaco Stefano Alì: “È doveroso ringraziare i 3 sommozzatori, Rosario e Nino Fichera e Giorgio Condorelli. Enrico è tornato a casa e sono certo di in- terpretare il sentimento di tutta la comunità cittadina che in questi giorni si è stretta alle famiglie colpite da una tragedia che non dimenticheremo mai, proclamando il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto a Enrico Cordella”.