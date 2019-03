Trapani, la Medical Center partecipa, come ogni anno, alla Giornata mondiale del rene

13/03/2019 18:34:00

Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene 2019 (World Kidney Day).

Per l’occasione, la Società Italiana di Nefrologia (Sin) assieme alla Fondazione Italiana del Rene Onlus (Fir), organizza in tutta Italia la “Settimana della prevenzione sulle malattie renali”.

Dall’11 al 17 marzo prossimi, nelle piazze delle più importanti città italiane e nelle scuole secondarie superiori che hanno aderito all’iniziativa, i nefrologi promuoveranno la campagna di sensibilizzazione “Salute dei reni per tutti, ovunque”. Il tema della Giornata Mondiale del Rene, infatti, quest’anno è l’accessibilità universale alle cure: “Kindney health for everyone everywhere”.

Malattie del Rene, Dott. Andrea Re :

“Sintomi spesso non visibili e sottovalutati”

Come stanno i tuoi reni?”

E’ con questa semplice domanda che la Medical Center di Trapani partecipa, come ogni anno, alla Giornata mondiale del rene.

La prevenzione scenderà in piazza con medici e infermieri Esperti in Nefrologia e Dialisi per incontrare e informare i cittadini.

In una tenda messa a disposizione dalla Croce Rossa, sarà possibile confrontarsi con gli specialisti per conoscere i segni delle malattie renali, misurare la pressione arteriosa, eseguire un esame gratuito delle urine e fare accertamenti preliminari di diagnosi.



Sul territorio Trapanese saranno presenti alle manifestazioni la dott.ssa Bruna Piazza del Centro Regionale Trapianti Sicilia che quest'anno ha concesso il suo alto Patronato per la manifestazione e il dott. Armando Lombardo Segretario Regionale ANED “Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus” Comitato Sicilia per sensibilizzare i cittadini su un atto di grande civiltà la donazione degli organi!



Controlli gratuiti:

visita nefrologica esame delle urine glicemia pressione arteriosa.

Il 14 Marzo 2019 presso la

MEDICAL CENTER

via Partanna, 8 TRAPANI

dalle ore 9:00 alle ore 16:00

Il 17 marzo 2019

presso la Postazione della Croce Rossa

in via C. A. Pepoli (nello spazio pedonale antistante

Santuario Maria SS. Annunziata-TRAPANI)

dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

“Spesso – fa notare il Direttore Sanitario Dott . Andrea Re – non ci si accorge dell’insorgere della patologia renale, perché non ha sintomi importanti. Addirittura un italiano su sei potrebbe avere una compromissione di grado medio della funzione renale e addirittura il 3 per cento di livello medio-avanzato.

La malattia renale cronica è una patologia in costante crescita – prosegue Re – ed è ormai un problema clinico, sociale e anche economico importante. È realistica la stima che nella popolazione adulta in Italia il 10-12 per cento della popolazione abbia un iniziale danno renale, ma il problema rimane ancora poco conosciuto e sottovalutato perché spesso clinicamente senza sintomi, almeno nei primi stadi della malattia. “

Con esami semplici e poco costosi, conclude il Direttore Sanitario , del sangue e delle urine e talvolta con un’ecografia renale, è possibile accertare la presenza di malattia”.



Giornata Mondiale del rene: le 8 regole d’oro per prendersi cura dei reni

Ecco i consigli degli esperti per mantenere in salute i propri reni:

1. Mantieniti in forma e attivo;

2. Controlla il livello di zucchero nel sangue;

3. Controlla la pressione sanguigna;

4. Segui una dieta sana ed equilibrata;

5. Mantieni un corretto e regolare apporto di liquidi;

6. Non fumare;

7. Non assumere farmaci se non su indicazione del medico;

8. Mantieni sempre sotto controllo la funzione renale se hai uno o più fattori di rischio.

Per saperne di più: www.worldkidneyday.org