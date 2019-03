Castelvetrano, Ã¨ stato omicidio-suicidio. Strangola la moglie, e si uccide con un coltello

15/03/2019 17:00:00

Un omicidio-suicidio. Rosalia Lagumina sarebbe stata strangolata dal marito, Luigi Damiani, che poi si è tolto la vita con un coltello. Questa sarebbe la dinamica del giallo di Castelvetrano, dove i due coniugi sono stati trovati morti in casa.

I due, marito e moglie, si stavano separando. I due sono stati trovati morti in casa, in via De Gasperi, oggi a Castelvetrano. I vicini non hanno sentito nè spari nè urla. L'uomo sarebbe stato trovato in mutande, riverso sulla donna, priva di vita, che indossava un pigiama.

Rosalia Lagumina, casalinga, di 48 anni e Luigi Damiani, idraulico di 60 anni, avevano due figli grandi e ed erano in fase di separazione. Del caso si stanno occupando i carabinieri. I Ris stanno facendo i rilievi. Ma i primi indizi non lasciano spazio a dubbi, si tratterebbe di omicidio-sucidio.