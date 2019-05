Marsala, inaugurata 'Mostra di Mostre' â€œI Miti e il Territorio nella Sicilia dalle...

14/05/2019 10:25:00

Continua il successo, soprattutto mediatico, delle mostre di caratura nazionale inserite all’interno dell’evento culturale 'Mostra di Mostre' del ciclo “I Miti e il Territorio nella Sicilia dalle mille culture”.

Centinaia - tra visitatori e Artisti - hanno affollato, sabato pomeriggio (11 maggio), la storica dimora di Palazzo Fici di Marsala, per partecipare all’inaugurazione della mostra “Lilibeo | Una realtà Multiculurale” della 1° Edizione della Biennale del concorso Premio Punico 2019, alcuni dei quali saranno interfacciati con la tematica L’URLO DEL MARE | L’immigrazione nell’arte contemporanea

Un'iniziativa entusiasticamente voluta dal Direttore Artistico Andrea Maggio, dove ha voluto dare spazio ai talenti emergenti, al fine di incoraggiarne l’attività artistica, e ai talenti già affermati l’opportunità di una vetrina prestigiosa.

Erano presenti, tra gli altri, il Direttore Artistico Andrea Maggio, gli istituzioni con il Sindaco della Città di Marsala Alberto Di Girolamo, Sonia Luisi e Piero Pellegrino de Fratelli della Costa – Tavola di Mozia di Marsala e la pittrice Loredana Meo nonché presidente dell’associazione Lab_04 di Marsala. Ha moderato la presentazione Vinziana Rizzo dell’associazione Lab_04.

Al vernissage hanno presenziato alcuni artisti selezionati al concorso: Pietro Asaro, Marzia Attaguile, Vincenzo Basile, Giacomo Bertolino, Gina Bonasera, Daniela Cammara, Vincenzo Carnabuci, Giuseppa Caruso, Ylenia Criscenti, Laura Culicchia, Giuseppina Currò, Davide Dimartino, Marco Favata, Barbara Gancitano, Mario Giubilato, Matteo Internicola, Filippo Leto, Emanuele Lisciandrello, Salvatore Marino, Francesco Musillami, Manù Renaux, Anna Stampa, Vincenzo Stanislao, Paola Vitaggio e Stefano Zangara.

“Siamo sodisfatti del risultato raggiunto - aggiunge il direttore artistico - soprattutto dalla notevole partecipazione dei visitatori coinvolti in modo attivo nel sistema di votazione mista, che permetterà in parte all’assegnazione del 1° Premio Punico (PREMIO DENARO). Il peso di queste votazioni, infatti, è rispettivamente: 25% composta dalla Giuria eterogenea degli esperti; 25% dagli artisti selezionati e la differenza da una giuria demoscopica composto dal 25% dal pubblico visitatore della mostra e 25% dal pubblico web per mezzo dei social e del sito dell’associazione, il tutto suddiviso per ogni sezione. Tale metodo - continua Andrea Maggio -, applicato per la prima volta dagli organizzatori, permetterà un coinvolgimento diretto dei visitatori, con la possibilità di votare un’opera durante la visita della mostra o tramite il social-web”.

L’evento è promosso e organizzato dell’Associazione culturale “Fiera Franca Ss. Salvatore” e curato dallo storico d’arte Franco Paliaga di Pisa, con Partner Fratelli della Costa – Tavola di Mozia, Wineup Expo 2019, e con il patrocinio della Regione Sicilia, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani e Città di Marsala.

La kermesse, sarà l’occasione di esporre la 1° Edizione della Biennale del concorso Premio Punico seguito dalla mostra espositiva “Lilibeo | Una realtà Multiculurale” che si svolgerà nella splendida cornice del complesso Monumentale “Palazzo Fici” di Marsala dal 11 al 26 maggio 2019, alcuni dei quali saranno interfacciati con la tematica L’URLO DEL MARE | L’immigrazione nell’arte contemporanea.

La mostra, un’iniziativa dell’associazione culturale Fiera Franca Ss Salvatore in collaborazione con i Fratelli della Costa – Tavola di Mozia di Marsala, sarà inaugurata sabato 11 maggio alle ore 17.30 nei piani superiori del Palazzo Fici di Marsala, in via XI maggio 32. A seguito dei saluti delle Istituzioni, interverranno Vinziana Rizzo dell’associazione Lab_04, Andrea Maggio, Direttore Artistico dell’Associazione Fiera Franca SS. Salvatore, e un rappresentante deiFratelli della Costa – Tavola di Mozia, che relazionerà su “L’urlo del mare | l’immigrazione nell’arte contemporanea”.



L’associazione culturale “Fiera Franca Ss Salvatore” ringrazia l’Istituzione, la Città di Marsala, Fratelli della Costa – Tavola di Mozia (che relazionerà su “L’urlo del mare | l’immigrazione nell’arte contemporanea”), Wineup Expo 2019 (per ilPremio Art-Food-Vision, una mostra sul connubio arte, vino e cibo, il tutto nel segno di un’arte culinaria, che si terrà nell’autunno 2019 presso la Villa Favorita di Marsala, con la partecipazione di chef-artisti, che sapranno stupire il palato con deliziose creazioni della cucina locale, mediterranea e internazionale, sapientemente create come opere d’arte).

Un particolare ringraziamento a EDILCARPENTIERE SRL di cui è partner ufficiale dell’allestimento, C.S.R. con la mostra attualmente visitabile nella dimora storica di Palazzo Fici “L’universo pittorico di Alice Anderhub”, A29 Srl., e tutti coloro che hanno dato un contributo per la buona riuscita dell’evento.

Le mostre con ingresso gratuito possono essere visitata dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 20.00; sabato dalle ore 11.00 alle 22.00. Domenica e festivi dalle ore 16.00 alle 21.00.