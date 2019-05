Sicilia, scoperta un'organizzazione criminale che gestiva la droga in tutta l'isola

21/05/2019 07:18:00

Un'organizzazione criminale che gestiva fiumi di droga in tutta la Sicilia. La polizia di Palermo ha arrestato 19 persone, che si occupavano in maniera capillare di tutta l'attività di spaccio, dall'acquisto della droga in Campania o in Calabria, ad esempio, fino alle attività logistiche e di supporto.

E’ in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato, che ha disarticolato un sodalizio criminale che riforniva tutta la Sicilia con ingenti quantità di droga proveniente dalla Calabria e dalla Campania. Decine le misure cautelari disposte dal Gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite dagli agenti della Squadra Mobile di Palermo. Le attività investigative hanno consentito di ricostruire nel dettaglio i precisi ruoli dei sodali nel complesso ingranaggio dell’organizzazione, che aveva istituito al suo interno precise figure di riferimento per le spedizioni, lo stoccaggio ed il pagamento della droga.

Svelata anche una fitta rete di attività a supporto logistico dell’organizzazione da parte di alcuni membri del sodalizio criminale che si occupavano di dare assistenza ai promotori dell’associazione e di provvedere anche alle esigenze alloggiative di corrieri e fornitori dello stupefacente.

La droga arrivava dalla Campania e dalla Calabria, passava da Palermo e riempiva le piazze di tutta la Sicilia.

Ricostruito, ruolo per ruolo, il complesso ingranaggio dell’organizzazione.

L'operazione denominata “Blacksmith” nasce da una precedente indagine della Squadra mobile, condotta nel 2016, che aveva portato alla luce una vasta attività di importazione di cocaina dal Sud America e dalla Calabria, destinata a rifornire le piazze di spaccio palermitane.

Con l'ordinanza di custodia cautelare è stato disposto anche il sequestro di alcune attività commerciali riconducibli a componenti dell'organizzazione.