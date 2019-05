Enrico Rizzi scrive ai sindaci trapanesi per interrompere ogni collaborazione con la LIDA

31/05/2019 10:00:00

Dopo la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani a carico di Alberto Vario, (ne abbiamo parlato qui) responsabile dell'associazione LIDA Sez. Valderice (Lega Italiana Diritti Animali), condannato per il reato di “Uccisione di Animali”, Enrico Rizzi, presidente del NOITA scrive ai sindaci dei Comuni di Paceco, Trapani, Erice, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo, per interrompere eventuali rapporti collaborativi con questa associazione.

"Chiedo ai sensi e per gli effetti delle norme sulla trasparenza - scrive Rizzi - sugli appalti e servizi pubblici, nonchè su quelle dell'anticorruzione, di interrompere immediatamente qualsiasi tipo di collaborazione e/o convenzione attualmente in essere con l'associazione presieduta dal Sig. Alberto Vario, per le attività di prevenzione del randagismo".