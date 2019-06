Autista di Marsala perde due dita al ritorno dal concerto di Ultimo in Sicilia

04/06/2019 18:45:00

Un autista di un bus privato di Marsala ha perso due dita, ieri notte, in un incidente che è avvenuto mentre accompagnava alcuni giovani marsalesi al ritorno dal concerto del cantante Ultimo, ad Acireale.

La compagnia di autoservizi Martino, di Marsala, infatti, ha effettuato un servizio di accompagnamento per il concerto del noto cantante dall'altra parte dell'isola. Finito il concerto, l'autobus è partito per il viaggio di ritorno.

Giunti dalle parti di Enna, però, l'autista si accorgeva che qualcosa non andava. In una piazzola di sosta, a notte fonda, è sceso per dare un'occhiata al mezzo.

Una procedura, dicono dall'azienda, assolutamente sicura e di routine. Solo che lo straccio che teneva in mano si è impigliato in una bobina del motore, trascinando proprio la mano.

Due dita dell'autista sono state tranciate di netto. A bordo c'era un'infermiera che ha prestato le prime cure. E' stato chiamato il pronto soccorso, che ha portato prima l'autista all'ospedale di Enna, per trasferirlo con urgenza a Catania, dove è stato operato.

Nel frattempo da Marsala sono partiti i titolari della ditta Martino, che hanno raggiunto Enna dopo qualche ora per recuperare il pullman e completare il viaggio verso Marsala. Il tutto è avvenuto per i passeggeri in assoluta sicurezza, pur con il ritardo dovuto all'incidente. E sono proprio i giovani a bordo del pullman, in queste ore a ringraziare il giovane autista che è stato, in una circostanza per lui così tragica, "responsabile ed equilibrato", tranquillizando tutti, soprattutto i tanti ragazzini a bordo.