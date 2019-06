Nessuno ha presentato offerte per i voli a Trapani Birgi

08/06/2019 18:03:00

Come volevasi dimostrare. Questo territorio non interessa alle compagnie aeree. E adesso che ci siamo giocati anche l'ultima carta, quella della trattativa privata con le compagnie, rimane ben poco da fare.

Non ha sortito effetto la nuova iniziativa per attribuire i rimanenti 22 lotti che non erano stati assegnati in occasione dell'aggiudicazione degli altri tre lotti dei servizi di promozione turistica affidati alla compagnia Alitalia per Lazio, Lombardia e Campania e alla Blue Air per il Piemonte.

Alla procedura scelta con la pubblicazione dei bandi non ha partecipato nessuna Compagnia.

“Sono profondamente rammaricato per quanto è successo – sottolinea il Sindaco Alberto Di Girolamo. Mi sono già sentito con i funzionari regionali e con l’Airgest e nei prossimi giorni vedremo in che modo agire considerato che l‘Aeroporto di Birgi deve essere rilanciato a sostegno dell’economia del nostro territorio”.

All’assegnazione tramite bandi si era giunti dopo una serie di incontri tra l'assessorato regionale al Turismo, l'Airgest e i Comuni interessati per decidere la strategia più idonea per giungere all'assegnazione dei rimanenti 22 lotti.

È stato il comune di Marsala - ente capofila tra quelli dell'Accordo di collaborazione per lo sviluppo della vicina aerostazione «Vincenzo Florio» - a formalizzare la procedura con un atto del dirigente del Comune, settore Commercio ed Attività Produttive, Giuseppe Fazio, finalizzato a ricercare Compagnie cui assegnare le 22 tratte nazionali ed europee.

Erano 31 gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento triennale dei servizi di promozione turistica perl'importo complessivo di oltre 11 milioni e 100 mila euro, totalmente finanziato dalla Regione Siciliana. Il 7 giugno era il termine finale per la presentazione delle offerte. Con Marsala, all'accordo di collaborazione hanno aderito anche i Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello, Custonaci, Castellammare, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice.