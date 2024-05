15/05/2024 19:40:00

Odissea per i viaggiatori del volo Ryanair Trapani Marsala - Roma Fiumicino di oggi, 15 Maggio 2024.

La partenza del volo FR8916 era prevista alle 12 e 50. Ma è decollato solo alle 19 e 20 circa, con cinque ore di ritardo.

Per ora l'aereo è stato fermo in pista per un guasto. In particolare, secondo indiscrezioni, è stato evidenziato un problema tecnico al sistema frenante.

Pertanto i passeggeri sono stati fatti sbarcare, e si è perso molto tempo nell'attesa dei tecnici specializzati da Palermo.

In questi casi i passeggeri hanno diritto ad una compensazione di 250 euro.