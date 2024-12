 Aeroitalia torna all'Aeroporto di Trapani-Birgi con le nuove rotte per Parma e Cuneo

15/12/2024 06:00:00

Due nuove rotte per l’aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi. Dopo circa due anni di assenza, Aeroitalia torna a operare nello scalo trapanese con l’avvio di due collegamenti per Parma e Cuneo, presentati ufficialmente venerdì nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione di Salvatore Ombra, presidente di Airgest, Michele Bufo, direttore generale, Massimiliano Vignati, responsabile della gestione e supervisione delle operazioni di terra di Aeroitalia, e Antonio Marino, presidente di Federalberghi Trapani.

L’arrivo delle nuove rotte, che si aggiungono a quella per Verona lanciata nei giorni scorsi, è stato celebrato con il tradizionale saluto del water cannon, un momento simbolico per sottolineare l’importanza dell’evento nella stagione invernale, tipicamente meno vivace per gli scali siciliani.

I voli per Parma saranno operativi dal 13 dicembre con due frequenze settimanali, il venerdì e il lunedì, mentre i collegamenti con Cuneo sono iniziati ieri, 14 dicembre, con partenze il martedì e il sabato. Le tratte saranno servite con moderni Embraer-175, capaci di trasportare fino a 88 passeggeri, garantendo un’esperienza di volo confortevole ed efficiente. La nuova offerta si inserisce anche nell’ambito del piano della Regione Siciliana, che prevede uno sconto del 50% sui biglietti aerei per i voli diretti da e verso gli aeroporti siciliani tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025, un’ulteriore spinta per incentivare la mobilità e il turismo durante il periodo natalizio.

Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ha sottolineato l’importanza del ritorno di Aeroitalia a Trapani Birgi, evidenziando la valenza strategica delle nuove destinazioni: “Le rotte per Parma e Cuneo sono molto sentite dal territorio e siamo sicuri che ci sarà una grande richiesta. Questo è un segnale positivo per la stagione invernale, tradizionalmente meno ricca rispetto a quella estiva. Ringraziamo Aeroitalia per aver scelto di investire nel nostro territorio”.

Massimiliano Vignati di Aeroitalia ha aggiunto: “Questa espansione rappresenta un passo significativo per migliorare i collegamenti tra la Sicilia occidentale e il nord Italia, contribuendo non solo alla crescita economica e turistica del territorio, ma anche al rafforzamento della nostra presenza in regioni strategiche”.

Fondata nel 2022, Aeroitalia ha registrato una rapida crescita, superando i 2,4 milioni di passeggeri e aumentando la flotta da tre a 14 aeromobili in meno di due anni. Oltre a Roma Fiumicino, hub principale per i voli nazionali e internazionali, la compagnia sta consolidando la propria presenza in Sicilia e nel sud Italia, con basi operative in città come Palermo, Catania e Comiso. L’espansione a Trapani Birgi si inserisce in una strategia più ampia di Aeroitalia per rafforzare la connettività tra le regioni italiane, puntando su destinazioni che rispondono alle esigenze del territorio e valorizzano il turismo locale.