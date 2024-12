Trapani-Verona: inaugurata la nuova rotta strategica per il "Vincenzo Florio"

03/12/2024 06:00:00

Ieri, 2 dicembre 2024, l’aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani ha inaugurato la nuova rotta Trapani-Verona, operata dal vettore GoTo Fly. Il volo, che collega due territori emblematici per la tradizione enogastronomica e turistica, è stato salutato dal tradizionale water cannon dei Vigili del Fuoco dell’aeroporto, sottolineando l’importanza dell’evento.

La cerimonia di inaugurazione

Il volo inaugurale, MV1717 delle 14:35, è stato celebrato con un evento che ha visto la partecipazione di numerose autorità: Salvatore Ombra, presidente di Airgest (società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi), il direttore Michele Bufo, Paolo Amodeo, chief operating officer di GoTo Fly, e Rosalia Dalì, presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. La scelta di questa rotta rafforza il legame simbolico tra due aree di grande interesse: le saline trapanesi e quelle di Cervia attraverso la "via del sale" e la tradizione vitivinicola di Marsala e Verona attraverso la "via del vino".

Frequenze, prezzi e programmazione

Il Trapani-Verona sarà operativo due volte a settimana, il lunedì e il sabato, fino all'11 gennaio 2025. Dopo una pausa invernale, riprenderà regolarmente a marzo 2025, con un’intensificazione dei voli prevista in aprile in occasione del Vinitaly, il celebre evento fieristico dedicato al vino. I biglietti, già in vendita a partire da 39,99 euro, sono disponibili sul sito ufficiale di GoTo Fly e presso i principali canali di distribuzione, inclusi gli aeroporti coinvolti.

Salvatore Ombra, Airgest - Il presidente Ombra ha sottolineato l’importanza strategica della nuova rotta per il territorio trapanese e per la crescita dell’aeroporto Vincenzo Florio: "Siamo lieti che l’incontro fortunato con i vertici di GoTo Fly al TTG di Rimini si sia tradotto in una nuova tratta che collega Trapani al Veneto e alla romantica Verona. Il nostro aeroporto si conferma come uno scalo proiettato alla crescita, terreno fertile per compagnie emergenti desiderose di mettersi alla prova."

Paolo Amodeo, COO di GoTo Fly - Amodeo ha evidenziato come il nuovo collegamento risponda alle esigenze sia delle comunità siciliane in Veneto sia del turismo veneto verso la Sicilia: "Questo volo diretto rappresenta una soluzione economica e accessibile, che favorisce spostamenti frequenti per esigenze personali e professionali. Inoltre, promuove il Trapanese come una destinazione di punta del Sud Italia."

Camillo Bozzolo del Gruppo SAVE, che gestisce l’aeroporto di Verona, ha sottolineato il valore della partnership con GoTo Fly e l’impatto positivo sul turismo e sull’economia locale: "Il volo Trapani-Verona consolida il ruolo del nostro scalo come hub per le connessioni tra Nord e Sud Italia, arricchendo l’offerta per turisti e imprese."

Paolo Artelio, Destination Verona & Garda Foundation - Il presidente Artelio ha evidenziato le opportunità offerte dalla rotta per la promozione del territorio veronese e delle sue eccellenze enogastronomiche: "Grazie a questa nuova opportunità, il nostro territorio sarà ancora più accessibile, anche in occasione di eventi di portata nazionale come il Vinitaly."

La rotta Trapani-Verona non è solo un collegamento aereo, ma un ponte culturale e commerciale tra due regioni dall’identità forte e dalle tradizioni profonde. Da un lato, Trapani e Marsala con il loro vino e le saline; dall’altro, Verona e il Veneto, cuore pulsante dell’enologia italiana. Grazie a questa iniziativa, GoTo Fly punta a rafforzare le connessioni tra il Nord e il Sud, incentivando il turismo e creando nuove opportunità per le comunità locali e per le imprese. Si spera che questa sia solo la prima di molte nuove rotte per il "Vincenzo Florio", un aeroporto in continua crescita e innovazione per la Sicilia.